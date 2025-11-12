Парламент Франції проголосував за призупинення непопулярної пенсійної реформи

Нижня палата парламенту Франції ввечері 12 листопада проголосувала за відкладення непопулярної пенсійної реформи, яку у минулому уряд ухвалив за спецпроцедурою "в обхід" законодавчого органу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Близько 18 години Національна асамблея підтримала відкладення до 2028 року непопулярної пенсійної реформи, що стало поступкою Макрона і прем’єр-міністра Лекорню задля виходу з політичної кризи.

За проєкт дали 255 голосів "за" і 146 "проти".

Раніше цього місяця прем’єр Себастьєн Лекорню оголосив про намір тимчасово заморозити дію закону про поступове підвищення мінімального пенсійного віку у Франції, який викликав масові протести і залишається вкрай непопулярним, до наступних президентських виборів у 2027 році.

Це допомогло забезпечити уряду Лекорню принаймні тимчасову підтримку соціалістів, без якої уряд не переживе вотуму недовіри.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримує рішення Лекорню, але вважає що підвищення пенсійного віку зрештою буде необхідним.



