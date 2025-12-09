В парламенте Франции одобрили ключевое решение по бюджету на 2026 год

Нижняя палата французского парламента, Национальная ассамблея, во вторник с небольшим перевесом голосов одобрила часть бюджетного законодательства на 2026 год, ознаменовав тактическую победу правительства Себастьяна Лекорню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Французские законодатели в нижней палате одобрили бюджет социального обеспечения – часть бюджета, регулирующую социальные расходы – с преимуществом в 13 голосов.

После голосования Лекорню, чьи два предшественника на посту премьера Франции не смогли принять бюджеты социального обеспечения, похвалил законодателей за проявление "ответственности".

"Компромиссы – это не лозунг, это означает движение вперед ради общего блага", – написал он на X.

Законопроект еще должен пройти голосование во французском Сенате, но его принятие в Национальной ассамблее является положительным знаком для правительства меньшинства Лекорню и для финансовых рынков.

Парламент Франции еще должен одобрить вторую часть бюджетного законодательства – государственный бюджет, результат голосования за который остается неопределенным.

Неспособность Франции принять бюджет из-за отсутствия большинства в парламенте усилила политическую нестабильность в стране и привела к смене двух правительств за последний год.

В ноябре нижняя палата парламента Франции проголосовала за отложение непопулярной пенсионной реформы, которую в прошлом правительство приняло по спецпроцедуре "в обход" законодательного органа.

Это стало уступкой президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Лекорню для выхода из политического кризиса.

