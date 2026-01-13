Укр Рус Eng

Лідери країн G7 хочуть заручитися підтримкою Трампа у питанні гарантій безпеки для України

Новини — Вівторок, 13 січня 2026, 14:32 — Ольга Ковальчук

Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії та президентка Європейської комісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times з посиланням на трьох посадовців, ознайомлених з планами.

Партнери Києва з G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою американського лідера у питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Як пише видання, посадовці обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня, і в ній можуть взяти участь інші лідери так званої "коаліції рішучих" – держав, що підтримують Україну. Радники з національної безпеки цих країн також планували провести окрему зустріч. 

На зустрічі лідерів у Давосі має відбутися схвалення угод, укладених з  переговорною командою Трампа щодо України минулого тижня в Парижі. 

"Без США нічого з цього не станеться", – сказав європейський посадовець, який брав участь у переговорах у Парижі, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.​​

"План процвітання" спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки. Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

