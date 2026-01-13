Лидеры стран G7 хотят заручиться поддержкой Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины

Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с планами.

Партнеры Киева из G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой американского лидера в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

Как пишет издание, чиновники обсуждают детали встречи, которая должна состояться в среду следующей недели, и в ней могут принять участие другие лидеры так называемой "коалиции решительных" – государств, поддерживающих Украину. Советники по национальной безопасности этих стран также планировали провести отдельную встречу.

На встрече лидеров в Давосе Трамп должен получить одобрение соглашений, заключенных с его переговорной командой по Украине на прошлой неделе в Париже.

"Без США ничего из этого не произойдет", – сказал европейский чиновник, участвовавший в переговорах в Париже, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

Напомним, 6 января премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и завершат соглашение о "процветании" Украины.

"План процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.