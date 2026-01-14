Іспанія передасть Україні радар Lanza

Уряд Іспанії схвалив угоду, що дозволяє укласти контракт на виробництво і постачання Україні тактичного радара дальньої дії Lanza LTR-25, а також його логістичну підтримку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті іспанського уряду, пише "Європейська правда".

Угода передбачає виготовлення та постачання радара Lanza LTR-25, а також його логістичну підтримку.

Вона покликана сприяти зусиллям союзників з надання підтримки Україні шляхом зміцнення її протиповітряної оборони.

Орієнтовна вартість угоди становить 37 млн євро, і вона діятиме з моменту її укладення до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.

LTR-25 – це сучасний тривимірний (3D) радар дальньої дії, розроблений іспанською компанією Indra.

Він також включає систему автоматичного розпізнавання "свій-чужий" і вторинний оглядовий радар (IFF/SSR), здатний забезпечувати ідентифікацію цілі шляхом запиту та автоматичної обробки відповідей транспондерів.

LTR-25 може транспортуватися різними способами (автомобільним, повітряним (літаком або вертольотом), залізничним або морським транспортом). Все обладнання, пов'язане з LTR-25, повністю інтегровано, завдяки чому зберігаються всі оперативні та транспортні можливості системи.

Радари Lanza працюють на п'яти континентах і закуплені багатьма країнами НАТО, зокрема Великою Британією та Італією.

У листопаді іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес говорив, що Іспанія загалом виділить на підтримку України 817 млн євро, з них більшість, 615 млн євро, – на військову підтримку України.

Також стало відомо, що уряд Іспанії запровадив фінансовий інструмент допомоги Україні у відбудові вартістю загалом 200 млн євро.