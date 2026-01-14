Испания передаст Украине радар Lanza

Правительство Испании одобрило соглашение, позволяющее заключить контракт на производство и поставку Украине тактического радара дальнего действия Lanza LTR-25, а также его логистическую поддержку.

Об этом говорится в сообщении на сайте испанского правительства, пишет "Европейская правда".

Соглашение предусматривает изготовление и поставку радара Lanza LTR-25, а также его логистическая поддержку.

Оно призвано способствовать усилиям союзников по оказанию поддержки Украине путем укрепления ее противовоздушной обороны.

Ориентировочная стоимость соглашения составляет 37 млн евро, и оно будет действовать с момента его заключения до 31 декабря 2026 года без возможности продления.

LTR-25 – это современный трехмерный (3D) радар дальнего действия, разработанный испанской компанией Indra.

Он также включает систему автоматического распознавания "свой-чужой" и вторичный обзорный радар (IFF/SSR), способный обеспечивать идентификацию цели путем запроса и автоматической обработки ответов транспондеров.

LTR-25 может транспортироваться различными способами (автомобильным, воздушным (самолетом или вертолетом), железнодорожным или морским транспортом). Все оборудование, связанное с LTR-25, полностью интегрировано, благодаря чему сохраняются все оперативные и транспортные возможности системы.

Радары Lanza работают на пяти континентах и закуплены многими странами НАТО, в том числе Великобританией и Италией.

В ноябре испанский премьер-министр Педро Санчес говорил, что Испания в целом выделит на поддержку Украины 817 млн евро, из них большинство, 615 млн евро, – на военную поддержку Украины.

Также стало известно, что правительство Испании ввело финансовый инструмент помощи Украине в восстановлении стоимостью всего 200 млн евро.