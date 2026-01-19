Начальники генштабів НАТО 22 січня в Брюсселі проведуть засідання Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні начальників генеральних штабів пройде 21-22 січня у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в пресслужбі НАТО.

У четвер, 22 січня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні начальників генштабів.

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у рамках Військового комітету НАТО, який збирається 21-22 січня у Брюсселі.

"У форматі Ради Україна-НАТО начальники генеральних штабів обговорять ситуацію на місцях в Україні та подальшу підтримку України з боку НАТО", – повідомили у пресслужбі Альянсу.

Зокрема, йдеться про допомогу НАТО у сфері безпеки та навчанням для України (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) та роботу об’єднаного центру аналізу, тренувань та освіти (Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC).

Наразі у Альянсі не повідомляють, хто саме представлятиме Україну на засіданні Ради Україна-НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 січня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні головнокомандувачів збройних сил держав – членів "коаліції рішучих" у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

Читайте детальну статтю на цю тему: Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну.