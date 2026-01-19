Начальники генштабов НАТО 22 января в Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО

Заседание Совета Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов пройдет 21-22 января в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе НАТО.

В четверг, 22 января, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне начальников генштабов.

Заседание Совета Украина-НАТО состоится в рамках Военного комитета НАТО, который собирается 21-22 января в Брюсселе.

"В формате Совета Украина-НАТО начальники генеральных штабов обсудят ситуацию на местах в Украине и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО", – сообщили в пресс-службе Альянса.

В частности, речь идет о помощи НАТО в сфере безопасности и обучением для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) и работу объединенного центра анализа, тренировок и образования (Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC).

Сейчас в Альянсе не сообщают, кто именно будет представлять Украину на заседании Совета Украина-НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", 18 января главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял участие в заседании главнокомандующих вооруженных сил государств – членов "коалиции решительных" в формате видеоконференции.

Напомним, Британия и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Читайте подробную статью на эту тему: Союзники обещают помощь: какие государства и при каких условиях готовы направить войска в Украину.