Аеропорти в Жешуві та Любліні призупиняли роботу через атаку РФ на Україну

Польська агенція повітряного транспорту повідомила про призупинення роботи аеропортів Любліна і Жешува на тлі повітряної атаки РФ на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У вівторок рано-вранці російські сили провели скоординований удар дронів і ракет по Україні. Як запевнила пресслужба польської армії, загрози для польського повітряного простору не було, а проведені дії були рутинними.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації, аеропорти в Жешуві та Любліні призупинили авіаційні операції", – повідомила вранці Польська агенція повітряного транспорту.

Пізніше стало відомо, що перед 8:00 аеропорти відновили роботу.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. За словами мера Віталія Кличка, у Дніпровському районі було влучання в нежитлові будівлі.

Внаслідок російської атаки 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання. Лівий берег міста також без води.

У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України з боку Росії наприкінці грудня польська сторона підняла бойову авіацію, а також тимчасово закрила аеропорти Жешува та Любліна.