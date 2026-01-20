Аэропорты в Жешуве и Люблине приостанавливали работу из-за атаки РФ на Украину
Польское агентство воздушного транспорта сообщило о приостановлении работы аэропортов Люблина и Жешува на фоне воздушной атаки РФ на Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
Во вторник рано утром российские силы провели скоординированный удар дронов и ракет по Украине. Как заверила пресс-служба польской армии, угрозы для польского воздушного пространства не было, а проведенные действия были рутинными.
"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации, аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили авиационные операции", – сообщило утром Польское агентство воздушного транспорта.
Позже стало известно, что около 8:00 аэропорты возобновили работу.
Ночью 20 января российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего пострадал человек. По словам мера Виталия Кличко, в Днепровском районе было попадание в нежилые здания.
В результате российской атаки 5 635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения. Левый берег города также без воды.
В связи с массированным ракетным обстрелом Украины со стороны России в конце декабря польская сторона подняла боевую авиацию, а также временно закрыла аэропорты Жешува и Люблина.