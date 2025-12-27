У Польщі піднімали винищувачі, закрили аеропорти на тлі російського обстрілу України

У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України з боку Росії польська сторона підняла бойову авіацію, а також тимчасово закрила аеропорти Жешува та Любліна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі у суботу вранці попередило про роботу бойової авіації у польському повітряному просторі "у зв'язку з діяльністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України".

"Винищувачі почали операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до загрожених територій", – йдеться в повідомленні.

Польська агенція авіаційної навігації своєю чергою повідомила, що було прийнято рішення про тимчасове закриття аеропортів у Жешуві та Любліні.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи польотів військової авіації аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції", – повідомляє агенція.

У ніч проти суботи відбувся черговий масований напад Росії на Україну. Київ був атакований, зокрема, балістичними ракетами. За останніми даними, постраждали пʼятеро людей.

Востаннє Польща піднімала у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії проти України в ніч проти 23 грудня.

25 грудня в Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.