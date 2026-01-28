ЗМІ: у ЄС схвалили санкції проти Ірану за придушення протестів і сприяння війні проти України

Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів, що призвело до загибелі тисяч людей, а також за підтримку війни проти України.

Про це повідомив у соцмережі редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС щойно дали зелене світло санкціям проти Тегерана за придушення протестів в Ірані. 15 осіб та 6 організацій. Окремо вони також ввели санкції (4 особи та 6 організацій) за участь Ірану в допомозі у війні проти України", – написав він.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підготовку нових санкцій проти влади Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів, що призвело до загибелі тисяч людей.

Зазначимо, що реальна кількість загиблих через протести в Ірані невідома через інформаційну блокаду – влада визнала 5 тисяч смертей, лунають оцінки й про понад 10 тисяч.

Нові санкції проти Тегерану у п’ятницю оголосили Сполучені Штати. Обмеження націлені на "тіньовий флот" режиму.