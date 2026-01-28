СМИ: в ЕС одобрили санкции против Ирана за подавление протестов и содействие войне против Украины

Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против Ирана в связи с жестоким подавлением протестов, приведшим к гибели тысяч людей, а также за поддержку войны против Украины.

Об этом сообщил в соцсети редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС только что дали зеленый свет санкциям против Тегерана за подавление протестов в Иране. 15 человек и 6 организаций. Отдельно они также ввели санкции (4 человека и 6 организаций) за участие Ирана в помощи в войне против Украины", – написал он.

Напомним, на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке новых санкций против властей Ирана в связи с жестоким подавлением протестов, приведшим к гибели тысяч людей.

Отметим, что реальное количество погибших из-за протестов в Иране неизвестно из-за информационной блокады – власти признали 5 тысяч смертей, звучат оценки и о более чем 10 тысячах.

Новые санкции против Тегерана в пятницу объявили Соединенные Штаты. Ограничения нацелены на "теневой флот" режима.