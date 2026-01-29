Чому президент Сербії посилив критику ЄС і чи врятує його Трамп

Останніми тижнями риторика президента Сербії Александра Вучича різко змінилася.

Вона стала більш агресивною, а головне – антиЄСівською. Більш того, така риторика миттю стала модною у представників влади, політиків, експертів та журналістів, які підтримають режим Вучича.

Такий поворот стався, тому що Вучич загрався у маневруванні між ЄС та Росією.

Про те, чому сербський президент опинився у складній ситуації, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника Три проблеми президента Сербії: чому Александар Вучич може втратити владу вже в 2026 році. Далі – стислий її виклад.

Проблема перша – Євросоюз почав карати.

Намагання Белграда всидіти на двох стільцях зрештою набридло Євросоюзу, і він перейшов до дій з метою примусити Вучича нарешті зробити вибір щодо подальшого шляху країни.

Брюссель почав з того, що в щорічній оцінці реалізації завдань євроінтеграції відзначив відсутність значних досягнень у цьому контексті. Та на додаток поставив Сербію у цих перегонах після Албанії, Чорногорії та Північної Македонії.

Друга проблема – погіршення відносин із РФ.

На початку минулого року стало широко відомо про постачання Україні сербських боєприпасів, почалися зустрічі президентів та перших леді Сербії та України.

В жовтні минулого року Путін заявив, що відмовляється від довгострокових контрактів на постачання газу Сербії з подальшим припиненням його подачі з 2026 року.

За словами сербського президента, це стало "ударом ножа у спину". Адже саме завдяки довгостроковому контракту з непоганою знижкою Вучич отримував підтримку виборців та тримався при владі.

Та є ще й третя проблема – і, мабуть, саме вона є найважливішою для Вучича.

Йдеться про дострокові парламентські вибори, що мають відбутися наприкінці 2026 року. Проголосити їх проведення примусили президента Сербії студенти, які протестують вже майже півтора року після катастрофи на вокзалі у місті Новий Сад.

Ситуація для Вучича дуже не проста – його партія втрачає (хоча й повільно) підтримку населення, існує загроза втратити більшість у Скупштині, вперше за останні роки.

А якщо разом з парламентськими відбудуться й президентські вибори (що Вучич обіцяв ще у жовтні минулого року), вся влада може піти від нього.

Проте так просто Вучич не здається. Тим більше, що сподівається отримати підтримку від президента США Дональда Трампа.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника Три проблеми президента Сербії: чому Александар Вучич може втратити владу вже в 2026 році.