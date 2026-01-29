Почему президент Сербии усилил критику ЕС и спасет ли его Трамп

В последние недели риторика президента Сербии Александра Вучича резко изменилась.

Она стала более агрессивной, а главное – антиевропейской. Более того, такая риторика мгновенно стала модной среди представителей власти, политиков, экспертов и журналистов, поддерживающих режим Вучича.

Такой поворот произошел потому, что Вучич заигрался в маневрировании между ЕС и Россией.

О том, почему сербский президент оказался в сложной ситуации, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника Три проблемы президента Сербии: почему Александар Вучич может потерять власть уже в 2026 году.

Из-за того, что президент Сербии Александар Вучич заигрался в маневрировании между ЕС и Россией, он получил три новые "войны", которые могут привести к потере власти.

Проблема первая – Евросоюз начал наказывать.

Попытки Белграда удержаться на двух стульях в конце концов надоели Евросоюзу, и он перешел к действиям с целью заставить Вучича наконец сделать выбор относительно дальнейшего пути страны.

Брюссель начал с того, что в ежегодной оценке реализации задач евроинтеграции отметил отсутствие значительных достижений в этом контексте. И в дополнение поставил Сербию в этой гонке после Албании, Черногории и Северной Македонии.

Вторая проблема – ухудшение отношений с РФ.

В начале прошлого года стало широко известно о поставках Украине сербских боеприпасов, начались встречи президентов и первых леди Сербии и Украины.

В октябре прошлого года Путин заявил, что отказывается от долгосрочных контрактов на поставку газа Сербии с последующим прекращением его подачи с 2026 года.

По словам сербского президента, это стало "ударом ножа в спину". Ведь именно благодаря долгосрочному контракту с неплохой скидкой Вучич получал поддержку избирателей и держался у власти.

Но есть еще и третья проблема – и, пожалуй, именно она является самой важной для Вучича.

Речь идет о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться в конце 2026 года. Объявить их проведение заставили президента Сербии студенты, протестующие уже почти полтора года после катастрофы на вокзале в городе Новый Сад.

Ситуация для Вучича очень непростая – его партия теряет (хотя и медленно) поддержку населения, существует угроза потерять большинство в Скупштине, впервые за последние годы.

А если вместе с парламентскими состоятся и президентские выборы (что Вучич обещал еще в октябре прошлого года), вся власть может уйти от него.

Однако так просто Вучич не сдается. Тем более, что надеется получить поддержку от президента США Дональда Трампа.

