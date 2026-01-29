Почему президент Сербии усилил критику ЕС и спасет ли его Трамп
Новости — Четверг, 29 января 2026, 15:30 —
В последние недели риторика президента Сербии Александра Вучича резко изменилась.
Она стала более агрессивной, а главное – антиевропейской. Более того, такая риторика мгновенно стала модной среди представителей власти, политиков, экспертов и журналистов, поддерживающих режим Вучича.
Такой поворот произошел потому, что Вучич заигрался в маневрировании между ЕС и Россией.
О том, почему сербский президент оказался в сложной ситуации, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника Три проблемы президента Сербии: почему Александар Вучич может потерять власть уже в 2026 году. Далее – краткое изложение статьи.
Из-за того, что президент Сербии Александар Вучич заигрался в маневрировании между ЕС и Россией, он получил три новые "войны", которые могут привести к потере власти.
Проблема первая – Евросоюз начал наказывать.
Попытки Белграда удержаться на двух стульях в конце концов надоели Евросоюзу, и он перешел к действиям с целью заставить Вучича наконец сделать выбор относительно дальнейшего пути страны.
Брюссель начал с того, что в ежегодной оценке реализации задач евроинтеграции отметил отсутствие значительных достижений в этом контексте. И в дополнение поставил Сербию в этой гонке после Албании, Черногории и Северной Македонии.
Вторая проблема – ухудшение отношений с РФ.
В начале прошлого года стало широко известно о поставках Украине сербских боеприпасов, начались встречи президентов и первых леди Сербии и Украины.
В октябре прошлого года Путин заявил, что отказывается от долгосрочных контрактов на поставку газа Сербии с последующим прекращением его подачи с 2026 года.
Из-за того, что президент Сербии Александар Вучич заигрался в маневрировании между ЕС и Россией, он получил три новые "войны", которые могут привести к потере власти.
Проблема первая – Евросоюз начал наказывать.
Попытки Белграда удержаться на двух стульях в конце концов надоели Евросоюзу, и он перешел к действиям с целью заставить Вучича наконец сделать выбор относительно дальнейшего пути страны.
Брюссель начал с того, что в ежегодной оценке реализации задач евроинтеграции отметил отсутствие значительных достижений в этом контексте. И в дополнение поставил Сербию в этой гонке после Албании, Черногории и Северной Македонии.
Вторая проблема – ухудшение отношений с РФ.
В начале прошлого года стало широко известно о поставках Украине сербских боеприпасов, начались встречи президентов и первых леди Сербии и Украины.
В октябре прошлого года Путин заявил, что отказывается от долгосрочных контрактов на поставку газа Сербии с последующим прекращением его подачи с 2026 года.
По словам сербского президента, это стало "ударом ножа в спину". Ведь именно благодаря долгосрочному контракту с неплохой скидкой Вучич получал поддержку избирателей и держался у власти.
Но есть еще и третья проблема – и, пожалуй, именно она является самой важной для Вучича.
Речь идет о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться в конце 2026 года. Объявить их проведение заставили президента Сербии студенты, протестующие уже почти полтора года после катастрофы на вокзале в городе Новый Сад.
Ситуация для Вучича очень непростая – его партия теряет (хотя и медленно) поддержку населения, существует угроза потерять большинство в Скупштине, впервые за последние годы.
А если вместе с парламентскими состоятся и президентские выборы (что Вучич обещал еще в октябре прошлого года), вся власть может уйти от него.
Однако так просто Вучич не сдается. Тем более, что надеется получить поддержку от президента США Дональда Трампа.
Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Три проблемы президента Сербии: почему Александар Вучич может потерять власть уже в 2026 году.