Зеленський про призначення Буданова: я посилюю свою переговорну команду

Президент Володимир Зеленський обґрунтував призначення Кирила Буданова очільником офісу президента, пояснивши, що це посилить його команду на "мирних переговорах".

Про це він заяви на брифінгу в Києві після зустрічі з радниками західних лідерів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президента запитали про мотиви його рішення призначити Буданова очільником офісу президента.

"Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю", – коротко відреагував на це Зеленський.

Також далі президент детальніше пояснив свою мотивацію.

"У мене є діючий NSA (нацрадник з питань безпеки) Умєров, є Кислиця і Бевз. Кислиця є першим заступником міністра закордонних справ, але його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента, і є голова офісу президента Кирил Буданов", – перерахував він склад, який, виходяч з пояснень, він вважає основою переговорної команди.

Зеленський також зауважив, що всі члени цієї команди є у його підпорядкування, включаючи Олександра Бевза, який "працює тут" (на Банковій). Наразі Бевз є позаштатним радником голови ОПУ; про зміну його посади не повідомлялося.

"Тобто моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, тепер повністю в цій будівлі. Ось що я роблю", – пояснив він.

Також Зеленський заявив, що його кадрові рішення останнього часу мають на меті посилити "два треті: переговорний під головуванням президента України, і військовий".

Раніше повідомлялося, що Сергій Кислиця йде з посади в МЗС, працюватиме заступником Буданова в ОПУ.

Ще у листопаді Зеленський сформував делегацію для переговорів про мирний план, до якої увійшов Буданов. 2 січня він призначив Буданова очільником ОПУ.