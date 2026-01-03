Зеленский о назначении Буданова: я усиливаю свою переговорную команду

Президент Владимир Зеленский обосновал назначение Кирилла Буданова главой офиса президента, объяснив, что это усугубит его команду на "мирных переговорах".

Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президента спросили о мотивах его решения назначить Буданова главой офиса президента.

"Я усиливаю переговорную команду. Вот что я делаю", – коротко отреагировал на это Зеленский.

Также далее президент подробнее объяснил свою мотивацию.

"У меня есть действующий NSA (нацсоветник по вопросам безопасности) Умеров, есть Кислица и Бевз. Кислица является первым заместителем министра иностранных дел, но он будет уволен с этой позиции. Он станет первым заместителем председателя офиса президента, и есть глава офиса президента Кирилл Буданов",– перечислил он состав, который, передает он.

Зеленский также отметил, что все члены этой команды есть у его подчинения, включая "работающего здесь" Александра Бевза (на Банковой). В настоящее время Бевз является внештатным советником главы ОПУ; о смене его должности не сообщалось.

"То есть моя переговорная группа полностью, включая секретаря СНБО Умерова, теперь полностью в этом здании. Вот что я делаю", – пояснил он.

Также Зеленский заявил, что его кадровые решения в последнее время преследуют цель усилить "две трети: переговорный под председательством президента Украины и военный".

Ранее сообщалось, что Сергей Кислица уходит с поста в МИД, будет работать заместителем Буданова в ОПУ.

Еще в ноябре Зеленский сформировал делегацию для переговоров о мирном плане, в которую вошел Буданов. 2 января он назначил Буданова главой ОПУ.