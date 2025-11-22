Зеленський сформував делегацію для переговорів про "мирний план" на чолі з Єрмаком

Президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для перемовин стосовно "мирного плану" команди Трампа; її очолюватиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ Зеленського від 22 листопада опублікували на сайті ОП.

В указі йдеться про створення делегації України для участі в переговорному процесі "зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Очільником делегації Зеленський визначив керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім нього, у складі – секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Також це перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника ОП Олександр Бевз.

Єрмак, згідно з указом, може за погодженням з президентом вносити зміни до складу делегації.

Перед цим Рустем Умєров анонсував консультації з США у Швейцарії щодо "мирного плану" команди Трампа.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні, а також дедалі додаткового проєкту документа про гарантії безпеки.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.