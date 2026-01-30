Чому Україна змінює підхід до Грузії і які ризики це несе

Більш ніж три роки – від червня 2022-го – в Грузії не було посла України.

Але найближчим часом ситуація має змінитися – цього тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення послом у Грузії Михайла Бродовича.

Про те, що може стояти за цим призначили посла і які сигнали надсилає Грузія, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Зеленський робить крок до Грузії. Навіщо Київ повертає посла до недружньої держави. Далі – стислий її виклад.

Рішення про призначення посла викликає чимало питань. Насамперед тому, що посол, щоби розпочати роботу, має вручити вірчі грамоти президенту країни перебування. І у випадку Грузії це – не протокольна деталь, а політичний крок, який має принципове значення.

Адже йдеться про визнання Україною легітимності чинного "президента" країни і припинення "стратегічного мовчання" в цьому питанні.

За інформацією "ЄвроПравди", в Міністерстві закордонних справ України рекомендували утримуватися від призначення посла, хоча в Офісі президента вирішили інакше. При чому, альтернативні варіанти були. Наприклад, призначити у Грузію дипломата трохи нижчого статусу. У Тбілісі цей дипломат міг би не подавати вірчі грамоти президенту.

Отже, у президентському офісі обрали шлях, найбільш стандартний, і найголовніше – найбільш вигідний чинній владі Грузії та "дружній" до неї.

Одне з можливих пояснень кадрового рішення президента – воно мало стати сигналом для грузинської влади про готовність Києва до діалогу. Але одночасно це вимагає сигналів у відповідь, без яких відправка посла не має сенсу.

Однак реакція грузинської влади, принаймні публічна, не виглядає дружньою.

Серед реакцій – сюжет на телеканалі "Імеді", який зараз контролюється владою, про те, що Україна нібито продала генератори, передані Грузією в якості гуманітарної допомоги.

Схоже, що грузинська влада у діалозі з Києвом не дуже зацікавлена.

Чи варто в такій ситуації відправляти у Тбілісі посла – питання відкрите.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Зеленський робить крок до Грузії. Навіщо Київ повертає посла до недружньої держави.