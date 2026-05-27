Прем'єр Болгарії вважає, що ЄС має очолити переговори з РФ щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев вважає, що Європейський Союз повинен взяти на себе провідну роль у переговорах з Росією, щоб покласти край її повномасштабному вторгненню в Україну.

Про це він сказав у середу, 27 травня, під час спілкування із журналістами у Парижі, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Радев зазначив, що ЄС уже запізнився з ініціативою, і закликав до "реальних змін" у "загальній політиці" Євросоюзу щодо війни в Україні.

"Я був би радий, якби Європа нарешті погодилася розпочати переговори з Росією; не просто розпочати – Європа мала б бути лідером у цих переговорах. Це важлива місія Європи", – вважає він.

Також Радев висловив стурбованість прагненням Європи "здобути конвенційну перемогу над найбільшою ядерною державою, не маючи можливості перехоплювати та протидіяти сучасній гіперзвуковій зброї Росії".

"Ми повинні усвідомити, що те, що відбувається останніми днями, та прагнення за будь-яку ціну домогтися миру силовими методами може призвести до ядерної ескалації. Ми вже дуже близькі до цього, і Європа повинна дуже швидко переглянути свою стратегію та підхід до цього конфлікту", – впевнений прем'єр-міністр Болгарії.

Нещодавно висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що Росія нині у недостатньо сильній позиції у війні з Україною, тому її треба підштовхнути за стіл переговорів, і зробити це може, зокрема, Китай.

А головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що обговорення щодо кандидатури посланця від Європейського Союзу для участі у перемовинах про мир в Україні буде доречним, коли Росія продемонструє реальну готовність до завершення війни.