У Польщі співробітниця митниці допомагала вивозити санкційні товари у Білорусь

У Польщі затримали співробітницю митниці, яка допомагала організованій злочинній групі вивозити до Білорусі товари, на які накладено санкції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Справа стосується діяльності організованої злочинної групи, яка, як вважається, діяла з 19 червня 2025 року до 21 квітня 2026 року в районі пунктів пропуску в Кукуриках, Корощині та Тересполі.

Як випливає з повідомлення прокуратури, група займалася вивезенням до Білорусі товарів, на які поширюються санкції або обмеження на експорт. Незаконна діяльність нібито здійснювалася через автомобільний прикордонний перехід у Кукуриках. Ключову роль у справі мала відігравати 29-річна Магдалена В., співробітниця Митно-фіскальної служби.

За даними слідчих, жінка мала сприяти транспортуванню товарів, що підпадають під санкції, без їхнього огляду на кордоні. Злочинці мали користуватися двома комплектами транспортних документів. Один – підроблений – пред’являвся польським службам і вказував на перевезення продуктів харчування, таких як солодощі, кава чи пиво.

Другий комплект документів мав містити реальний перелік товарів, зокрема деталі сільськогосподарських машин, автозапчастини та інші предмети, що підпадають під санкції.

Магдалені В. висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі, митній контрабанді та вивезенні товарів, що підпадають під позатарифне регулювання.

Крім того, прокуратура звинувачує її в отриманні майнової вигоди на загальну суму щонайменше 162,5 тис. злотих. Гроші мали передаватися "в обмін на невжиття контрольних заходів" щодо перевезень, спрямованих до Білорусі.

Під час обшуку приміщень, які займала співробітниця, слідчі вилучили 385 тис. злотих та 1990 євро готівкою.

На клопотання Регіональної прокуратури в Любліні Районний суд Люблін-Захід застосував до Магдалени В. тимчасове ув’язнення строком на три місяці.

Щодо інших підозрюваних, серед яких, зокрема, власники транспортних компаній та працівники митних агентств, застосовано запобіжні заходи без позбавлення волі: майнові поруки від 40 до 60 тис. злотих, поліцейський нагляд та заборони на виїзд з країни.

Загалом у справі затримано шість осіб. Прокуратура наголошує, що розслідування триває і на цьому етапі не розкриває подальших подробиць.

За участь в організованій злочинній групі загрожує до восьми років ув'язнення. Отримання майнової вигоди службовцем за порушення закону карається позбавленням волі на строк до 10 років. Своєю чергою за вивезення товарів, на які накладено санкції, передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк не менше трьох років.

Як повідомлялося, трьох громадян Фінляндії підозрюють в експорті вантажівок і причепів на понад 17 млн євро до Росії, що є порушенням санкцій.

У 2025 році в Німеччині пʼятьом людям оголосили вироки за порушення санкцій проти Росії.

У квітні у Латвії Ризький міський суд призначив одному підприємцю штраф у розмірі 10 140 євро за спробу порушити санкції ЄС проти Росії.