Почему Украина меняет подход к Грузии и какие риски это несет

Более трех лет – с июня 2022 года – в Грузии не было посла Украины.

Но в ближайшее время ситуация должна измениться – на этой неделе президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении послом в Грузии Михаила Бродовича.

О том, что может стоять за этим назначением посла и какие сигналы посылает Грузия, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Зеленский делает шаг к Грузии. Зачем Киев возвращает посла в недружественное государство. Далее – краткое изложение статьи.

Решение о назначении посла вызывает немало вопросов. Прежде всего потому, что посол, чтобы приступить к работе, должен вручить верительные грамоты президенту страны пребывания. И в случае Грузии это – не протокольная деталь, а политический шаг, имеющий принципиальное значение.

Ведь речь идет о признании Украиной легитимности действующего "президента" страны и прекращении "стратегического молчания" в этом вопросе.

По информации "ЕвроПравды", в Министерстве иностранных дел Украины рекомендовали воздержаться от назначения посла, хотя в Офисе президента решили иначе. Причем альтернативные варианты были. Например, назначить в Грузию дипломата немного более низкого статуса. В Тбилиси этот дипломат мог бы не подавать верительные грамоты президенту.

Итак, в президентском офисе выбрали путь, наиболее стандартный, и самое главное – наиболее выгодный действующей власти Грузии и "дружественный" к ней.

Одно из возможных объяснений кадрового решения президента – оно должно было стать сигналом для грузинской власти о готовности Киева к диалогу. Но одновременно это требует сигналов в ответ, без которых отправка посла не имеет смысла.

Однако реакция грузинской власти, по крайней мере публичная, не выглядит дружественной.

Среди реакций – сюжет на телеканале "Имеди", который сейчас контролируется властью, о том, что Украина якобы продала генераторы, переданные Грузией в качестве гуманитарной помощи.

Похоже, что грузинские власти не очень заинтересованы в диалоге с Киевом.

Стоит ли в такой ситуации отправлять в Тбилиси посла – вопрос открытый.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Зеленский делает шаг к Грузии. Зачем Киев возвращает посла в недружественное государство.