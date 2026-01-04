У Норвегії зросла кількість працевлаштованих українців, які оформили там захист

У Норвегії повідомили про зростання кількості працевлаштованих українців серед тих, які приїхали в країну з початком повномасштабної війни.

Про це повідомляє NRK з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії, пише "Європейська правда".

За офіційними даними, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.

За останній рік спостерігалося "явне зростання" працюючих, порівняно з 2024 роком.

У жовтні повідомляли, що загалом у Норвегії – понад 100 тисяч українців, що оформили захист. Перед тим у вересні спостерігалося зростання кількості новоприбулих українців, що пов’язували у тому числі з відкриттям кордонів України для 18-22 річних юнаків.

У Німеччині восени повідомляли, що частка працевлаштованих українців зросла втричі.

