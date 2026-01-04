В Норвегии выросло количество трудоустроенных украинцев среди оформивших защиту

В Норвегии сообщили о росте количества трудоустроенных украинцев среди тех, кто приехал в страну с началом полномасштабной войны.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии, пишет "Европейская правда".

По официальным данным, по состоянию на конец 2025 года трудоустроенными были 27 тысяч украинцев из тех, кто прибыл в Норвегию из-за войны.

За последний год наблюдалось "явное увеличение" числа работающих, по сравнению с 2024 годом.

В октябре сообщали, что всего в Норвегии – более 100 тысяч украинцев, оформивших защиту. Перед этим в сентябре наблюдался рост количества вновь прибывших украинцев, что связывали в том числе с открытием границ Украины для 18-22-летних юношей.

В Германии осенью сообщали, что доля трудоустроенных украинцев выросла в три раза.

Читайте также "Пусть возвращаются в ВСУ": почему и как Германия меняет помощь мигрантам из Украины