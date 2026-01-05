Фон дер Ляєн візьме участь у засіданні "коаліції рішучих" 6 січня у Парижі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у засіданні "коаліції рішучих", яке проводиться на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Президентка Єврокомісії долучиться до засідання лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня.

"Президентка завтра вирушає до Парижа, де візьме участь у засіданні "коаліції рішучих" щодо України, яке прийматиме президент Емманюель Макрон", – розповіла Піньо.

Вона додала, що після Парижу, у середу, 7 січня, фон дер Ляєн вирушить до столиці Кіпру Нікосії, щоб відзначити початок головування Кіпру в Раді ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 6 січня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих", які мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у присутності західних військ на її території у рамках гарантій безпеки від "коаліції рішучих".

Також "ЄвроПравда" повідомляла про плани Зеленського відвідати Кіпр 7 січня.