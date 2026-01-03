Зеленський розповів про вимоги до присутності західних військ в Україні в мирних угодах

Гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових як мінімум Франції та Великої Британії, але Україна розраховує і на інших, після схвалення з боку їхніх парламентів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві, після зустрічі з радниками західних лідерів.

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки, що має входити до "мирного" пакету, тому наразі не узгоджені важливі деталі, включно з тими, що стосуються військової присутності партнерів в Україні, однак він вважає цей елемент обов'язковим.

"Безумовно, для нас важлива (військова) присутність. І безумовно, не всі готові на це… Але присутність – один із важливих факторів, і навіть існування самої "коаліції охочих" залежить від того, чи готові вони активізувати свою присутність", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що остаточна кількість країн, що надішлють військових в Україну, стане зрозуміла лише після того, як почнеться ратифікаційний процес.

"Є парламентський вимір, тому що навіть якщо лідер готовий до тих чи інших рішень, готовий допомогти Україні, навіть якщо військові готові бути присутніми в Україні – все одно треба підтримка парламенту, згідно Конституції з багатьох країн Європи", – – заявив він.

"Ми не можемо відповідати за парламенти інших країн", – наголосив він.

Зеленський підкреслив, що окремі держави-партнери України, що беруть участь у коаліції, можуть утриматися від того, щоби надсилати в Україну війська, однак є і мінімальні вимоги. "Головуючими (в коаліції рішучих) є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов'язкова", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підбив перші підсумки роботи з радниками з нацбезпеки.

Відомо також, що німецькі політики виступають за участь Бундесверу в потенційній місії в Україні.

Наприкінці грудня Зеленський розповів про обговорення зі США розгортання військ як гарантії безпеки.