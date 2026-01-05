Фон дер Ляйен примет участие в заседании "коалиции решительных" 6 января в Париже

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в заседании "коалиции решительных", которое проводится по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

Президент Еврокомиссии присоединится к заседанию лидеров государств-участников "коалиции решительных" в Париже 6 января.

"Президент завтра отправляется в Париж, где примет участие в заседании "коалиции решительных" по Украине, которое будет принимать президент Эмманюэль Макрон", – рассказала Пиньо.

Она добавила, что после Парижа, в среду, 7 января, фон дер Ляйен отправится в столицу Кипра Никосию, чтобы отметить начало председательства Кипра в Совете ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 6 января, в Париже состоится встреча лидеров государств-участников "коалиции решительных", которые должны финализировать гарантии безопасности для Украины от этой коалиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в присутствии западных войск на ее территории в рамках гарантий безопасности от "коалиции решительных".

Также "ЕвроПравда" сообщала о планах Зеленского посетить Кипр 7 января.