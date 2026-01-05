Туреччина долучиться до зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі

Туреччина візьме участь у зустрічі країн "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, країну представлятиме очільник МЗС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне агентство Anadolu з посиланням на свої джерела.

Туреччину на засіданні "коаліції рішучих" у вівторок представлятиме міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Міністр на зустрічі озвучить позиції президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, зокрема про те, що Туреччина виступає за дипломатичне врегулювання російсько-української війни, нагадає, що Стамбул став майданчиком для трьох раундів перемовин української та російської команд у 2025 році і заявить про готовність Туреччини прийняти потенційні прямі перемовини між сторонами.

Окрім того, Фідан наголосить, що Туреччина виступає за стабільність у Чорному морі.

Нагадаємо, Ердоган анонсував на 5 січня розмову із Трампом щодо російсько-української війни та вчергове запропонував посередництво Туреччини у дипломатичних зусиллях.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 6 січня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих", які мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.