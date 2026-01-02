Ердоган анонсував розмову із Трампом щодо російсько-української війни

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що буде мати у понеділок, 5 січня, розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо російсько-української війни.

Про це він сказав у п'ятницю, 2 січня, під час спілкування із журналістами, передає CNN Türk, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що у нього тривають контакти із очільником Кремля Владіміром Путіним, а також із українським президентом Володимиром Зеленським.

Відтак він анонсував розмову із американським лідером наступного тижня, під час якої вони, зокрема, обговорять питання російсько-української війни.

"У понеділок ввечері у нас також запланована чергова розмова з Трампом. Матимемо можливість обговорити питання щодо Росії та України, а також ситуацію в Палестині", – додав турецький президент.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що європейці повинні допомогти Україні ухвалити складні рішення щодо завершення війни.

Також писали, що Ердоган оптимістично налаштований щодо шансів на домовленість, що дозволить зупинити російсько-українську війну.