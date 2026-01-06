У Макрона розповіли, яких рішень варто очікувати від засідання "коаліції рішучих" у Парижі

Під час засідання "коаліції рішучих" у Парижі у вівторок, 6 січня, лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за п'ятьма пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив представник Єлисейського палацу на умовах анонімності.

"Коаліція рішучих" у вівторок обговорить п’ять пунктів підтримки України, включаючи розміщення західних військ на її території.

"Зустріч дозволить взяти зобов'язання за 5 пунктами: припинення вогню та моніторинг його дотримання, продовження підтримки збройних сил України, формат розміщення багатонаціональних сил на території України, зобов'язання щодо дій союзників у разі нової агресії Росії проти України та довгострокова оборонна співпраця", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

За його словами, головною ідеєю сьогоднішнього засідання лідерів є прийняття рішень про можливі дії в рамках "коаліції рішучих" і подальша їх координація з американською стороною.

Зокрема, лідери обговорять модальності припинення вогню, які не є гарантіями безпеки: яким чином буде вестися спостереження за лінією розмежування, контроль та перевірка.

Посадовець Єлисейського палацу наголосив, що на лінії розмежування не будуть розміщуватися західні військові, "оскільки ми говоримо про лінію в 1400 км, і присутність солдатів на лінії не має сенсу ні тактично, ні стратегічно".

"Дуже важливо, щоб ми мали всі технічні засоби для спостереження за ситуацією на місцях: дрони, супутники тощо. Але перш за все, щоб ми – американці, європейці та українці – чітко розуміли, що ми повинні робити у разі порушення припинення вогню", – наголосив представник адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона.

"Окрім цього, у гарантіях безпеки є ще дві дуже важливі речі. Перша – це продовження підтримки Збройних Сил України в довгостроковій перспективі, для запобігання майбутній атаці. Друга – розгортання багатонаціональних сил з метою підтримки України в повітрі, на морі та на суші, а також навчання та відновлення українських військ", – розповів він.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 6 січня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих", які мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.

На засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф. Крім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

В Єврокомісії нагадали, що головною гарантією безпеки Києву від Європейського Союзу як об’єднання є перспектива вступу України у ЄС.