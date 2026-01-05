У Єврокомісії нагадали, що головна гарантія безпеки Україні від ЄС – це членство

Головною гарантією безпеки Києву від Європейського Союзу як об’єднання є перспектива вступу України у ЄС.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

У Брюсселі вважають майбутнє членство України в ЄС головною гарантією безпеки, яку може дати Києву Європейський Союз.

"Існує одна дуже чітка гарантія безпеки, а саме – перспектива вступу України до ЄС", – наголосила Піньо.

Вона додала, що членство у ЄС для України – це "частина того, що ЄС як такий може запропонувати, незалежно від того, що запропонує "коаліція рішучих".

Щодо інших деталей про гарантії безпеки для України, головна речниця Єврокомісії нагадала, що це питання буде обговорюватися завтра в Парижі на рівні лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих".

"Була проведена додаткова робота, зокрема щодо гарантій безпеки, і саме цю роботу буде представлено завтра, представлено та обговорено лідерами. Тож на цьому етапі я не можу сказати більше. Але прогрес є, і після завтрашньої зустрічі ми, безумовно, зможемо про це вам повідомити", – наголосила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 7 січня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих", які мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у присутності західних військ на її території у рамках гарантій безпеки від "коаліції рішучих".

Також "ЄвроПравда" повідомляла про плани Зеленського відвідати 7 січня Кіпр, який розпочинає своє головування у Раді ЄС.