У Макрона рассказали, каких решений стоит ожидать от заседания "коалиции решительных" в Париже

Во время заседания "коалиции решительных" в Париже во вторник, 6 января, лидеры стран-участниц возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по пяти пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель Елисейского дворца на условиях анонимности.

"Коалиция решительных" во вторник обсудит пять пунктов поддержки Украины, включая размещение западных войск на ее территории.

"Встреча позволит взять обязательства по 5 пунктам: прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки вооруженных сил Украины, формат размещения многонациональных сил на территории Украины, обязательства относительно действий союзников в случае новой агрессии России против Украины и долгосрочное оборонное сотрудничество", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

По его словам, главной идеей сегодняшнего заседания лидеров является принятие решений о возможных действиях в рамках "коалиции решительных" и дальнейшая их координация с американской стороной.

В частности, лидеры обсудят модальности прекращения огня, которые не являются гарантиями безопасности: каким образом будет вестись наблюдение за линией разграничения, контроль и проверка.

Чиновник Елисейского дворца подчеркнул, что на линии разграничения не будут размещаться западные военные, "поскольку мы говорим о линии в 1400 км, и присутствие солдат на линии не имеет смысла ни тактически, ни стратегически".

"Очень важно, чтобы мы имели все технические средства для наблюдения за ситуацией на местах: дроны, спутники и тому подобное. Но прежде всего, чтобы мы – американцы, европейцы и украинцы – четко понимали, что мы должны делать в случае нарушения прекращения огня", – подчеркнул представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Кроме этого, в гарантиях безопасности есть еще две очень важные вещи. Первая – это продолжение поддержки Вооруженных Сил Украины в долгосрочной перспективе, для предотвращения будущей атаки. Вторая – развертывание многонациональных сил с целью поддержки Украины в воздухе, на море и на суше, а также обучение и восстановление украинских войск", – рассказал он.

Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 6 января, в Париже состоится встреча лидеров государств-участников "коалиции решительных", которые должны финализировать гарантии безопасности для Украины от этой коалиции.

На заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

В Еврокомиссии напомнили, что главной гарантией безопасности Киеву от Европейского Союза как объединения является перспектива вступления Украины в ЕС.