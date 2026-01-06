Саміт "коаліції рішучих" у Парижі почнеться з обіду Зеленського, Макрона та американців

Перед початком засідання "коаліції рішучих" у розширеному форматі у Парижі 6 січня, у якому очікується участь представників 35 держав та організацій (27 на рівні лідерів), президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон проведуть робочий обід з представниками США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив представник Єлисейського палацу на умовах анонімності.

Перед початком засідання "коаліції рішучих", Зеленський і Макрон пообідають з Віткоффом та Кушнером.

"Ми очікуємо, що у Парижі буде 27 учасників "коаліції рішучих" на рівні глав держав та урядів. Загалом чекаємо на представників 35 держав і міжнародних організацій", – повідомив посадовець адміністрації президента Макрона.

Він наголосив, що "справжнім досягненням" є те, що "вперше з 27 березня 2025 року в Парижі "коаліція рішучих" збирається очно у повному складі".

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", перед початком засідання у розширеному форматі, орієнтовно о 13:45 за київським часом, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон проведуть робочий обід з американськими перемовниками – спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Перед цим запланована півгодинна зустріч Макрона та Зеленського віч-на-віч.

Засідання "коаліції рішучих" на рівні лідерів держав-учасниць заплановане на 16:10 за Києвом.

О 19:45 за київським часом відбудеться пресконференція президента України.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання "коаліції рішучих" у Парижі у вівторок, 6 січня, лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за 5 пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

На засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф. Крім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

В Єврокомісії нагадали, що головною гарантією безпеки Києву від Європейського Союзу як об’єднання є перспектива вступу України у ЄС.