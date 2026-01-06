Саммит "коалиции решительных" в Париже начнется с обеда Зеленского, Макрона и американцев

Перед началом заседания "коалиции решительных" в расширенном формате в Париже 6 января, в котором ожидается участие представителей 35 государств и организаций (27 на уровне лидеров), президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут рабочий обед с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель Елисейского дворца на условиях анонимности.

Перед началом заседания "коалиции решительных", Зеленский и Макрон пообедают с Уиткоффом и Кушнером.

"Мы ожидаем, что в Париже будет 27 участников "коалиции решительных" на уровне глав государств и правительств. В целом ждем представителей 35 государств и международных организаций", – сообщил чиновник администрации президента Макрона.

Он подчеркнул, что "настоящим достижением" является то, что "впервые с 27 марта 2025 года в Париже "коалиция решительных" собирается очно в полном составе".

По словам собеседника "ЕвроПравды", перед началом заседания в расширенном формате, ориентировочно в 13:45 по киевскому времени, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон проведут рабочий обед с американскими переговорщиками – спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Перед этим запланирована получасовая встреча Макрона и Зеленского с глазу на глаз.

Заседание "коалиции решительных" на уровне лидеров государств-участников запланировано на 16:10 по Киеву.

В 19:45 по киевскому времени состоится пресс-конференция президента Украины.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания "коалиции решительных" в Париже во вторник, 6 января, лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по 5 пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

На заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

В Еврокомиссии напомнили, что главной гарантией безопасности Киеву от Европейского Союза как объединения является перспектива вступления Украины в ЕС.