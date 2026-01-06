Стало відомо, лідери яких держав візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих" у Парижі

У засіданні "коаліції рішучих" у Парижі у вівторок, 6 січня, беруть участь лідери 27 держав, ще чотири держави представлені на міністерському рівні, чотири – на рівні послів та спецпредставників, а також присутні очільники ЄС та НАТО.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в українській делегації.

35 держав та 2 міжнародні організації беруть участь у засіданні "коаліції рішучих" в Парижі 6 січня.

На рівні лідерів представлені 27 держав: Франція, Британія та Німеччина (всі три – головують на засіданні), Албанія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Данія, Іспанія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Швеція, Чехія, Польща та Україна.

Європейський Союз як організацію представляє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

НАТО представляє генеральний секретар Марк Рютте та генерал Алексус Грінкевич, командувач об’єднаних сил НАТО у Європі.

На міністерському рівні представлені Австрія, Туреччина, Кіпр та Ірландія.

На рівні послів – Японія, Австралія та Нова Зеландія.

Як повідомляла "Європейська правда", на засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф. Крім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

Під час засідання "коаліції рішучих" у Парижі у вівторок, 6 січня, лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за 5 пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

До Парижа на засідання "коаліції рішучих" вже прибув президент України Володимир Зеленський.