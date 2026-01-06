Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув до Парижа, де відбудеться зустріч "коаліції рішучих".

Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Нікіфоров, пише "Європейська правда".

За словами Нікіфорова, спочатку у президента запланована окрема зустріч з Емманюелем Макроном, а потім – їхня спільна зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

О 15:00 за місцевим часом розпочнеться засідання "коаліції рішучих", усі промови лунатимуть за зачиненими дверима.

О 18:15 відбудеться спільна пресконференція президента Зеленського та лідерів формату Е3: Макрона, Стармера і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Ввечері також буде окрема зустріч української переговорної команди на чолі з президентом з американською делегацією.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання "коаліції рішучих" у Парижі у вівторок, 6 січня, лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за 5 пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

В Єврокомісії нагадали, що головною гарантією безпеки для Києва від Європейського Союзу як об’єднання є перспектива вступу України у ЄС.