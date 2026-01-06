Стало известно, лидеры каких государств примут участие в заседании "коалиции решительных" в Париже

В заседании "коалиции решительных" в Париже во вторник, 6 января, принимают участие лидеры 27 государств, еще четыре государства представлены на министерском уровне, четыре – на уровне послов и спецпредставителей, а также присутствуют руководители ЕС и НАТО.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в украинской делегации.

35 государств и 2 международные организации участвуют в заседании "коалиции решительных" в Париже 6 января.

На уровне лидеров представлены 27 государств: Франция, Великобритания и Германия (все три – председательствуют на заседании), Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Дания, Испания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения, Швеция, Чехия, Польша и Украина.

Европейский Союз как организацию представляет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и главный дипломат ЕС Кая Каллас.

НАТО представляет генеральный секретарь Марк Рютте и генерал Алексус Гринкевич, командующий объединенных сил НАТО в Европе.

На министерском уровне представлены Австрия, Турция, Кипр и Ирландия.

На уровне послов – Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Как сообщала "Европейская правда", на заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

Во время заседания "коалиции решительных" в Париже во вторник, 6 января, лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по 5 пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

В Париж на заседание "коалиции решительных" уже прибыл президент Украины Владимир Зеленский.