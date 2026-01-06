Нідерланди призупиняють співпрацю зі США у протидії наркоторгівлі в Карибському басейні

Нідерланди тимчасово призупиняють співпрацю з США у протидії наркоторгівлі у басейні Карибського моря.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Рубенс Брекельманс під час візиту на заморську територію Нідерландів Аруба оголосив, що флот Нідерландів тимчасово призупиняє співпрацю зі США у протидії наркоторгівлі в Карибському басейні та патрулюватиме лише у межах територіальних вод.

Такий крок став наслідком суперечливих ударів США по дрібних човнах, які американська сторона вважає причетними до наркоторгівлі, без жодних правових процедур.

Донедавна Нідерланди тісно співпрацювали із США у заходах протидії наркоторгівлі у регіоні. Заморські території Нідерландів, острови Аруба, Кюрасао та Бонайре, лежать на перехресті основних маршрутів наркоторгівлі. У міжнародних водах нідерландські військові нерідко заходили на борт підозрілих суден, керуючись даними американської розвідки.

За останні 5 років нідерландський флот перехопив у басейні Карибського моря десятки тисяч кілограмів контрабанди кокаїну, а перевізників затримували і здебільшого передавали США для притягнення до відповідальності.

Міністр Брекельманс зауважив, що зараз США взяли "інший курс", вбиваючи підозрюваних, замість того, щоб затримувати їх.

Також Нідерланди готуються до різних сценаріїв для своїх островів у Карибському морі, оскільки ті розташовані дуже близько до узбережжя Венесуели – наприклад, на випадок масштабного напливу біженців з Венесуели.

