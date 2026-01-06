Нидерланды приостанавливают сотрудничество с США в противодействии наркоторговле в Карибском бассейне

Нидерланды временно приостанавливают сотрудничество с США в противодействии наркоторговле в бассейне Карибского моря.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Рубенс Брекельманс во время визита на заморскую территорию Нидерландов Аруба объявил, что флот Нидерландов временно приостанавливает сотрудничество с США в противодействии наркоторговле в Карибском бассейне и будет патрулировать только в пределах территориальных вод.

Такой шаг стал следствием противоречивых ударов США по мелким лодкам, которые американская сторона считает причастными к наркоторговле, без всяких правовых процедур.

До недавнего времени Нидерланды тесно сотрудничали с США в мероприятиях противодействия наркоторговле в регионе. Заморские территории Нидерландов, острова Аруба, Кюрасао и Бонайре, лежат на перекрестке основных маршрутов наркоторговли. В международных водах нидерландские военные нередко заходили на борт подозрительных судов, руководствуясь данными американской разведки.

За последние 5 лет нидерландский флот перехватил в бассейне Карибского моря десятки тысяч килограммов контрабанды кокаина, а перевозчиков задерживали и в основном передавали США для привлечения к ответственности.

Министр Брекельманс отметил, что сейчас США взяли "другой курс", убивая подозреваемых, вместо того, чтобы задерживать их.

Также Нидерланды готовятся к различным сценариям для своих островов в Карибском море, поскольку те расположены очень близко к побережью Венесуэлы – например, на случай масштабного наплыва беженцев из Венесуэлы.

Читайте также: Война на полчаса: как атака США на Венесуэлу показала новую стратегию Трампа.