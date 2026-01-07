Чи планує Трамп напад на Гренландію та з ким він хоче розділити світ

В понеділок на офіційній сторінці Держдепу США з’явився допис: "Це НАША півкуля, і президент Трамп не дозволить, щоб її безпеці хтось загрожував".

Пізніше Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами на борту свого літака, заявив, що йдеться про нову зовнішньополітичну доктрину США.

"Її тепер називають "доктрина Донро". (У ній йдеться, що) Американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлене під сумнів", – пояснив американський президент.

Про зміни, що стали наріжними у зовнішній політиці США, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки. Далі – стислий її виклад.

"Європейська правда" не вперше згадує про Доктрину Монро як про один з принципів, що стають керівними для Дональда Трампа та його адміністрації.

Ця доктрина (яка, до слова, за Трампа вже фігурувала в американських документах) перетворилася на офіційний дороговказ зовнішньої політики США.

Джеймс Монро – це п'ятий президент Сполучених Штатів Америки, який у 1823 році у Конгресі оголосив, що Західна півкуля, де розташований американський континент, відтепер стає територією виключного інтересу США.

А європейські держави повинні триматися від Америки подалі.

Тоді США були молодою державою, що не так давно проголосила незалежність від Великої Британії і стереглася європейського впливу. Утім, дуже скоро Доктрина Монро, як її назвали, набула нового змісту та перетворилася на один з фундаментальних принципів американської дипломатії. Тепер вже йшлося не лише про конкуренцію з Європою.

Головним стало те, що США мають в Америці особливу роль "міжнародного шерифа", якою вони самі себе наділили.

У 2013 році, за президентства Барака Обами, держсекретар Керрі урочисто оголосив, що "ера Доктрини Монро завершена".

Втім, протрималося це лише 12 років. До другого терміну Трампа.

Події у Венесуелі – наочна ілюстрація того, що США знову вважають себе "старшим братом" поміж інших американських держав. А якщо у когось і лишався сумнів, то Трамп розвіяв його особисто.

Стрімка активація Штатами Доктрини Монро – і у діях, і у риториці – не обмежилася Венесуелою.

Окрилений успіхом у Венесуелі, Дональд Трамп знову заявив, що анексія Гренландії лишається у його планах.

"Гренландія оточена російськими та китайськими кораблями", – бездоказово заявив він і виключив, що будь-хто інший зможе вирішити цю проблему. "Данія не зможе цього зробити", – додав президент США.

І насамкінець, Сполучені Штати за новим підходом просто вважають, що Гренландія є їхньою, і крапка. А те, що Данія, тобто держава зі східної півкулі, вважає її своєю – це, за Доктриною Монро, є зазіханням на американський суверенітет. А не навпаки, як це вважають європейці.

В Європі відразу сприйняли нові сигнали максимально серйозно.

"Реінкарнація" Доктрини Монро та рішення Сполучених Штатів про те, що їхньою політикою на американському континенті стає право сили, а "Західна півкуля" офіційно є сферою їхнього домінування – означає також, що Америки Трампа загалом не заперечує проти поділу світу на сфери впливу. Це не стало абсолютною сенсацією. Американські (та не лише) аналітики попереджали про це від початку року.

Та тепер ця політика стала доконаним фактом. Та сигналом, який почули інші регіональні та глобальні гравці (а це і Китай, і Росія, і не лише вони).

До речі, якщо 200 років тому США хотіли ізолювати Америку від європейців, а тепер – передусім від китайців.

Китай, зростанню якого Трамп нібито опирається, може виявитися на чільному місці серед тих, хто отримає зиск від зміни політики США.

