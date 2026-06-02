Прем’єр Молдови відреагував на масований удар РФ по Україні

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну висловив солідарність з Україною після масованої російської атаки, яка призвела до загибелі щонайменше 16 осіб.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Мунтяну наголосив, що "рішуче засуджує" російський удар по Україні.

"Ніщо не може виправдати удари, в результаті яких гинуть мирні жителі і які спрямовані на житлові райони та найважливіші об’єкти цивільної інфраструктури. Республіка Молдова солідарна з Україною. Життя мирних жителів не можуть вважатися супутніми втратами. Винні в цих атаках повинні понести відповідальність", – зазначив він.

У Києві внаслідок російської атаки загинули п’ятеро осіб, ще 65 постраждали. У Дніпрі жертвами російського удару стали 11 осіб, серед них двоє дітей.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова переконана, що масовані удари по Україні є свідченням того, що на полі бою Росія зазнає невдач.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна закликав посилювати тиск на Росію, оскільки, як він вказав, "агресор не знає жодних меж".

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав західних союзників допомогти Україні з ракетами до систем ППО Patriot, а також чинити тиск на Москву.