Планирует ли Трамп нападение на Гренландию и с кем он хочет разделить мир

В понедельник на официальной странице Госдепа США появился пост: "Это НАШЕ полушарие, и президент Трамп не позволит, чтобы его безопасности кто-то угрожал".

Позже Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, заявил, что речь идет о новой внешнеполитической доктрине США.

"Ее теперь называют "доктрина Донро". (В ней говорится, что) Американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение", – пояснил американский президент.

Об изменениях, ставших краеугольными в внешней политике США, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новый раздел мира и какими будут последствия. Далее – краткое изложение статьи.

"Европейская правда" не впервые упоминает о Доктрине Монро как об одном из принципов, которые становятся руководящими для Дональда Трампа и его администрации.

Эта доктрина (которая, к слову, при Трампе уже фигурировала в американских документах) стала официальным ориентиром внешней политики США.

Джеймс Монро – это пятый президент Соединенных Штатов Америки, который в 1823 году в Конгрессе объявил, что Западное полушарие, где расположен американский континент, отныне становится территорией исключительного интереса США.

А европейские государства должны держаться от Америки подальше.

Тогда США были молодым государством, не так давно провозгласившим независимость от Великобритании и опасавшимся европейского влияния. Впрочем, очень скоро Доктрина Монро, как ее назвали, приобрела новое содержание и превратилась в один из фундаментальных принципов американской дипломатии. Теперь речь шла не только о конкуренции с Европой.

Главным стало то, что США имеют в Америке особую роль "международного шерифа", которой они сами себя наделили.

В 2013 году, при президентстве Барака Обамы, госсекретарь Керри торжественно объявил, что "эра Доктрины Монро завершена".

Впрочем, продержалось это всего 12 лет. До второго срока Трампа.

События в Венесуэле – наглядная иллюстрация того, что США снова считают себя "старшим братом" среди других американских государств. А если у кого-то и оставалось сомнение, то Трамп развеял его лично.

Стремительная активация Штатами Доктрины Монро – и в действиях, и в риторике – не ограничилась Венесуэлой.

Окрыленный успехом в Венесуэле, Дональд Трамп снова заявил, что аннексия Гренландии остается в его планах.

"Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями", – бездоказательно заявил он и исключил, что кто-либо другой сможет решить эту проблему. "Дания не сможет этого сделать", – добавил президент США.

И наконец, Соединенные Штаты по новому подходу просто считают, что Гренландия является их, и точка. А то, что Дания, то есть государство из восточного полушария, считает ее своей – это, согласно Доктрине Монро, является посягательством на американский суверенитет. А не наоборот, как считают европейцы.

В Европе сразу восприняли новые сигналы максимально серьезно.

"Реинкарнация" Доктрины Монро и решение Соединенных Штатов о том, что их политикой на американском континенте становится право силы, а "Западное полушарие" официально является сферой их доминирования, означает также, что Америка Трампа в целом не возражает против разделения мира на сферы влияния. Это не стало абсолютной сенсацией. Американские (и не только) аналитики предупреждали об этом с начала года.

Но теперь эта политика стала свершившимся фактом. И сигналом, который услышали другие региональные и глобальные игроки (а это и Китай, и Россия, и не только они).

Кстати, если 200 лет назад США хотели изолировать Америку от европейцев, а теперь – прежде всего от китайцев.

Китай, росту которого Трамп якобы сопротивляется, может оказаться на первом месте среди тех, кто получит выгоду от изменения политики США.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новый раздел мира и какими будут последствия.