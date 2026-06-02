Які ризики несе перегляд курсу Києва щодо влади в Грузії – погляд із Тбілісі

У День національної незалежності Грузії тисячі громадян знову вийшли на проспект Руставелі в Тбілісі нагадати владі, що не мають наміру здаватися і продовжуватимуть боротьбу за європейське майбутнє своєї країни до повної перемоги.

Святкування Дня незалежності показало, що ані влада, ані суспільство не готові йти на поступки.

Тому, на думку професора Грузинського технічного університету Амірана Хевцуріані, чергове загострення політичної кризи є лише питанням часу. І в цьому контексті, за його словами, в грузинського суспільства є питання до української влади.

Далі – стислий її виклад.

Професор Грузинського технічного університету пояснює, що напередодні нових протистоянь грузинському суспільству необхідно розуміти, на чию допомогу воно може розраховувати.

"І тут головне питання – до української влади", – вважає автор колонки.

Він звертає увагу на перегляд офіційного курсу Києва щодо партії влади Грузії "Грузинська мрія".

Перший тривожний сигнал, наголошує Аміран Хевцуріані, пролунав на початку травня, коли на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані президент України Володимир Зеленський особисто підійшов до грузинського прем’єра Іраклія Кобахідзе та поговорив із ним.

А 15 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори зі своєю грузинською колегою Макою Бочорішвілі, заявивши про готовність Києва відкрити нову сторінку відносин із Грузією та відновити конструктивний діалог.

"Такий поворот у зовнішній політиці України у багатьох у Грузії викликає неприхований подив", – зазначає професор Грузинського технічного університету і нагадує, що прем'єр Кобахідзе та низка інших високопоставлених грузинських чиновників – все ще перебувають під українськими санкціями.

Однак ключове, на думку Амірана Хевцуріан, питання до української влади полягає в іншому. Раніше Володимир Зеленський привселюдно звертався зі словами підтримки до учасників проєвропейських протестів у Тбілісі.

"Чи означає нинішнє "відкриття нової сторінки у відносинах" відмову президента України від своїх слів?", – ставить питання автор колонки.

Він вважає, що було б дуже добре, якби українська влада дала більше роз'яснень щодо того, якими вона бачить відносини з нинішньою грузинською владою і де тепер лежать українські червоні лінії.

