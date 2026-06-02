Польща просить про зняття імунітету зі ще одного євродепутата

Генпрокурор Польщі ініціював зняття депутатського імунітету з євродепутата Патрика Які, якого підозрюють у посадових зловживаннях під час роботи в Мін’юсті.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Генпрокурор Польщі Вальдемар Журек подав клопотання до Європарламенту щодо зняття імунітету з євродепутата Патрика Які, представника партії "Право і справедливість", у минулому – заступника міністра юстиції.

За даними розслідування, яке веде прокуратура Познані, Які у період роботи в Мін’юсті, маючи повноваження нагляду за пенітенціарною службою, неправомірно вплинув на кадрові рішення щодо одного зі співробітників і той отримав підвищення та гарантію повернення на керівну посаду, хоча перед тим потрапив під дисциплінарне провадження.

Дії Які у цьому випадку розцінюють як зловживання повноваженнями.

Для подальшого руху справи необхідно, щоб Європарламент дав згоду на це.

Сам євродепутат називає звинувачення надуманими і "не уявляє, яких суддів потрібно призначити, щоб довести щось настільки абсурдне".

Нещодавно Європарламент позбавив імунітету чотирьох депутатів від Польщі, у тому числі одіозного Гжегожа Брауна, а також одіозну румунську депутатку Діану Шошоаке.