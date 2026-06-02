У Литві десятки шкіл та медзакладів отримали попередження про "замінування"

У вівторок вранці до низки литовських шкіл, медичних закладів, вокзалів та аеропорту надійшли електронні листи з погрозами про замінування.

Про це повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

За даними поліції, електронні листи з погрозами були розіслані російською мовою.

У них зловмисники погрожують, що будівлі замінували, а вибухи розпочнуться через 2 години після отримання попереджень.

Поліція вже отримала близько 40 таких повідомлень. Правоохоронці зазначили, що інформація перевіряється та аналізується, але реальної загрози поки немає. Водночас там закликали громадян зберігати пильність.

Відповідальних за безпеку навчальних закладів також закликали оглянути шкільну територію та у разі виявлення підозрілих предметів негайно зателефонувати до поліції.

Напередодні сотні литовських шкіл отримали погрози по нібито закладену вибухівку. Поліція заявила, що йдеться про фальшиві повідомлення для залякування.

Наприкінці квітня фальшиві повідомлення про "замінування" масово отримали школи у Чорногорії.

А восени 2025 року у Польщі затримали ймовірних винуватців сотень повідомлень про нібито закладену вибухівку.