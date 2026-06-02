ЗМІ: Польща підтримує виключення українських чоловіків призовного віку з системи захисту ЄС

Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку зараз обговорюють країни-члени.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на польського дипломата, передає "Європейська правда".

Польща підтримує пропозицію щодо можливого обмеження права на тимчасовий захист у ЄС для українських чоловіків призовного віку, яку міністри обговорюватимуть у четвер, 4 червня.

"На нашу думку, це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які й так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС", – пояснив польський дипломат.

Він додав, що таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті.

На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців.

Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил.

Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, який ґрунтується на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з "відносно безпечних" регіонів України. Таку систему запровадила, наприклад, Норвегія, яка виключила з автоматичного захисту біженців із кількох українських областей, таких як Львівська, Волинська чи Закарпатська.

Варшава відкидає такий варіант як несправедливий, аргументуючи це тим, що вся Україна є об’єктом ракетних ударів з боку Росії.

Як повідомляли ЗМІ, ЄС обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, запровадженої у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Слід зауважити, що окремі національні уряди вже розпочали розглядати посилення правил для українців щодо отримання тимчасового захисту. Данія, окрім обмежень для чоловіків 23-60 років, розглядає зупинення надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, "які менше постраждали від військових дій".