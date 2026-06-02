Politico дізналося, що може увійти до 21-го пакета санкцій проти Росії

Європейський Союз готується узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, який міститиме обмеження проти суден "тіньового флоту" та нафтових доходів Кремля.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico від дипломатів та посадовців ЄС.

За даними ЗМІ, ЄС прагне узгодити новий пакет санкцій до кінця наступного тижня на тлі посилення російських загроз проти європейських країн.

Ключова пропозиція стосується затвердження ліміту ціни на російську нафту. Поточне обмеження має закінчитися цього літа і, якщо не буде вжито жодних заходів, підвищиться автоматично.

Країни-члени наполягають на фіксації поточної ціни, що позбавить Москву вищих доходів через зростання цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході.

Водночас ЄС навряд чи запровадить повну заборону на цей вид палива з Росії, як і заборону на морські послуги російським танкерам.

Також Євросоюз може запровадити санкції проти російських енергетичних компаній "Лукойл" та "Роснефть". Крім того, у пакеті очікуються нові обмеження проти суден російського "тіньового флоту".

Ймовірним є включення до санкційного списку патріарха Кіріла, глави Російської православної церкви, близького до Владіміра Путіна. У попередніх пакетах обмеження проти Кіріла блокувала Угорщина на чолі з Віктором Орбаном.

Як зазначає Politico, Брюссель подвоює стратегію тиску на Росію, а не прагне переговорів, попри заклики деяких лідерів призначити "спеціального посланника" для діалогу з Москвою.

За словами одного з посадовців ЄС, вважається, що Україна може бути в сильнішій позиції після літа. Призначення спеціального представника для переговорів з РФ на цьому етапі може підірвати зусилля щодо тиску на Росію саме в той момент, коли Україна повертає війну на свою користь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз розглядає можливість тимчасового замороження цінового обмеження на російську нафту на тлі війни на Близькому Сході.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".