Новий уряд Данії готовий повернути День великої молитви, який скасували через витрати на оборону

Новий уряд Данії готовий повернути як державне свято День великої молитви, яке було скасоване у 2023 році заради збільшення фінансування оборони.

Про це стало відомо DR, повідомляє "Європейська правда".

Однак, як зазначено у публікації, це відбудеться лише з 2030 року – і лише за умови, що спочатку будуть виконані певні вимоги.

Зокрема, в уряді заявляють, що скасування цього вихідного дня спочатку призвело до зростання зайнятості, і це зростання тепер потрібно компенсувати в іншому місці, якщо вихідний день має повернутися.

Повернення вихідного дня також означатиме, що надбавка до зарплати, яку працівники отримували після скасування, знову зникне.

День великої молитви (Bededag) відзначається щороку в четверту п'ятницю після Великодня. Це свято запровадив 1686 року король Данії та Норвегії Крістіан V унаслідок об'єднання кількох невеликих і місцевих католицьких свят, які пережили Реформацію.

Востаннє як державне свято його відзначили 5 травня 2023 року. Прем’єрка Метте Фредеріксен тоді заявляла, що уряд скасує державне свято, щоб профінансувати низку інших речей, в тому числі виділити більше грошей на оборону.

Раніше Метте Фредеріксен заявила, що їй вдалося домовитись про формування лівоцентристського уряду через кілька місяців після парламентських виборів.