Карні розповів про внесок Канади у гарантії безпеки для України

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні припустив, що його країна може розмістити своїх військових в Україні у разі укладення мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CTV News.

На пресконференції в посольстві Канади у Парижі Карні заявив, що розміщення канадських військ на місцях на даному етапі є лише "можливістю". Він сказав, що участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж, якби ми діяли самостійно".

За словами Карні, початковий внесок Канади в гарантії безпеки для України може розпочатися з навчання. Канадські солдати зараз навчають українські війська в Польщі в рамках операції "Unifier".

Раніше у вівторок Карні заявив, що зусилля його уряду щодо нарощування військових сил допоможуть Канаді відіграти певну роль у забезпеченні безпеки України після війни.

Високопоставлений представник канадського уряду, який проводив брифінг для журналістів на борту літака до Парижа, заявив, що Канада вже кілька місяців веде переговори про "відповідний і серйозний внесок" у гарантії безпеки України.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.