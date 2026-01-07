Карни рассказал о вкладе Канады в гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни предположил, что его страна может разместить своих военных в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CTV News.

На пресс-конференции в посольстве Канады в Париже Карни заявил, что размещение канадских войск на местах на данном этапе является лишь "возможностью". Он сказал, что участие в многонациональных силах будет иметь "гораздо больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно".

По словам Карни, первоначальный вклад Канады в гарантии безопасности для Украины может начаться с обучения. Канадские солдаты сейчас обучают украинские войска в Польше в рамках операции "Unifier".

Ранее во вторник Карни заявил, что усилия его правительства по наращиванию военных сил помогут Канаде сыграть определенную роль в обеспечении безопасности Украины после войны.

Высокопоставленный представитель канадского правительства, который проводил брифинг для журналистов на борту самолета в Париж, заявил, что Канада уже несколько месяцев ведет переговоры о "соответствующем и серьезном вкладе" в гарантии безопасности Украины.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.